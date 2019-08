Se l'accordo di libero scambio tra il Mercato comune dell'America meridionale (Mercosur) e l'Associazione europea di libero scambio (AELS) non conterrà norme vincolanti in materia climatica, di protezione ambientale e diritti umani i Verdi lanceranno il referendum

Lo hanno deciso oggi i delegati riuniti in assemblea a Rapperswil-Jona (SG).

Il partito ha anche adottato un manifesto che fissa tre priorità in materia di politica climatica per la prossima legislatura. Per i Verdi occorre innanzitutto dare la priorità ai dossier decisivi per il clima. Raddoppiando le sedute della commissione competente, la nuova legge sul CO2 potrebbe essere pronta entro l'estate 2020.

In secondo luogo, la piazza finanziaria elvetica deve assumersi maggiori responsabilità in ambito ambientale. Per i Verdi occorre anche "riorientare la bussola della prosperità affinché siano tenuti in considerazione i bisogni sociali e i limiti ecologici". Insomma, il successo di un Paese non va misurato solo con il PIL.

Neuer Inhalt Horizontal Line