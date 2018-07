Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 luglio 2018 9.23 05 luglio 2018 - 09:23

L'approvazione di un accordo istituzionale con l'Unione europea è leggermente aumentata nel corso degli scorsi sei mesi.

Secondo un sondaggio svolto in giugno il 49% degli svizzeri interrogati si è detto chiaramente o piuttosto favorevole ad un'intesa di questo tipo. All'inizio dell'anno tale dato si attestava al 45%.

La Svizzera dovrebbe concludere un accordo istituzionale con l'Unione europea (Ue)? A questa domanda ha risposto "no" o "piuttosto no" il 43% delle 14'900 persone che hanno partecipato al sondaggio svolto online dal 21 al 22 giugno sulle piattaforme di Tamedia. In gennaio, i contrari erano ancora il 48%; l'8% risultava indeciso. Lo studio è stato pubblicato oggi sui giornali dell'editore zurighese, compresi "24 heures" e "Tribune de Genève", apparsi in versione ridotta a causa dello sciopero condotto dalle redazioni romande.

Secondo l'inchiesta, gli aventi diritto al voto di sinistra sono quelli che sostengono maggiormente questo accordo. Tre su quattro sostenitori del PS e dei Verdi hanno risposto "sì" o "piuttosto sì" alla domanda. L'approvazione è significativamente minore tra i PLR (55%) e i PPD (56%). I simpatizzanti dell'UDC sono i più refrattari: il 18% è a favore.

Per quanto riguarda la libera circolazione delle persone, il 56% degli interrogati l'approva, contro il 40% che è contrario e vorrebbe abolirla. Circa il 4% non ha un'opinione al riguardo.

Neuer Inhalt Horizontal Line