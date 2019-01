Il segretario di Stato Roberto Balzaretti questa sera a Losanna ha parlato dell'accordo quadro istituzionale tra Berna e Bruxelles come del necessario "olio lubrificante per far sì che gli ingranaggi degli accordi bilaterali possano continuare a girare correttamente".

Il ticinese, responsabile dei negoziati con l'Unione europea (Ue), constata che la via bilaterale si sta erodendo: l'accordo istituzionale tra la Confederazione e l'Ue è lo strumento per assicurarsi l'accesso al mercato del Vecchio Continente con un "meccanismo coordinato", ha affermato in una conferenza organizzata dalla Fondazione Jean Monnet per l'Europa e dal Centro del diritto dell'impresa (CEDIDAC).

Invitando a "cercare i punti comuni e a non fuggire dall'altro", ha contestato alcuni aspetti sollevati dalla stampa. In realtà, ha ad esempio affermato, il problema degli aiuti di Stato in merito alle banche cantonali, non esiste. E non potrebbe essere diversamente dato che la Svizzera non ha firmato e non intende neppure sottoscrivere un accordo sui servizi finanziari. Il segretario di Stato ha rassicurato anche la sinistra e i sindacati. Le loro rivendicazioni contro il dumping sociale e salariale sono "assolutamente onorabili. L'Unione europea non ha problemi con questi aspetti", ha affermato Balzaretti. Il ticinese ha poi messo in guardia. "Non bisogna farsi illusioni": l'Ue non rinegozierà l'accordo.

