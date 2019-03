Il 60% della popolazione svizzera sostiene l'Accordo istituzionale quadro concluso con l'UE. Il più entusiasta è l'elettorato rosso-verde; unici contrari sono i simpatizzanti dell'UDC. Lo indica un sondaggio dall'istituto gfs.bern e pubblicato dalla NZZ am Sonntag.

Questi risultati, afferma il domenicale, sono sorprendenti poiché finora si è sempre ritenuto che l'accordo non godesse del sostegno popolare. Il giornale cita in particolare dichiarazioni del presidente socialista Christian Levrat - "nella sua forma attuale non è in grado di ottenere una maggioranza" - e del "senatore" liberale-radicale Philipp Müller - "oggi non si può vincere una votazione su questo accordo".

I risultati del sondaggio dicono che, se si fosse votato oggi sull'accordo, il 17% delle persone interrogate avrebbe detto "sicuramente sì", un altro 43% "probabilmente sì". Chi avrebbe in ogni caso scritto "no" sulla scheda è il 15%, mentre sono il 20% quelli sono tendenzialmente contrari. Gli indecisi sono il 5%.

A livello di partiti, sono i Verdi a sostenere maggiormente l'accordo trovato con Bruxelles nella misura dell'86%, l'elettorato socialista segue con l'80%. Un chiaro sì giunge anche da PLR (71%) e PPD (68%). Contrario invece il 60% dei sostenitori dell'UDC.

