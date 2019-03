Le commissioni del Consiglio Nazionale delle istituzioni politiche e dalla politica estera ritengono che il Consiglio federale debba assumere una posizione chiara sull'accordo quadro istituzionale con l'UE prima di consultare le commissioni parlamentari.

"La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio Nazionale non vuole partecipare alle consultazioni del Consiglio federale sull'accordo quadro", ha detto all'agenzia di stampa Keystone-ATS il presidente dello stesso organismo Kurt Fluri (PLR/SO), confermando una dichiarazione in tal senso rilasciata alla radio svizzero tedesca SRF.

L'esecutivo deve prima decidere la sua posizione sull'accordo quadro istituzionale con Bruxelles, assumendosi le proprie responsabilità direttive, ha spiegato Fluri. Il deputato ha sottolineato che tali consultazioni costituiranno un precedente. Di norma, il Consiglio federale si mette in contatto con le commissioni nell'ambito di ordinanze o procedure di consultazione.

Finora non è ancora stata fissata una data per un colloquio, ma "presumiamo che il Consiglio federale ci informi sull'andamento delle consultazioni in occasione della seduta della Commissione a metà aprile", ha aggunto Fluri.

Sulla stessa linea è anche la presidente della Commissione della politica estera Elisabeth Schneider-Schneiter (PPD/BL), la quale sottolinea che giuridicamente queste non sono consultazioni ai sensi della legge parlamentare, le quali si svolgono sempre sulla base di progetti di legge già adottati. Si tratta piuttosto di audizioni. Ed è insolito che il Consiglio federale tenga audizioni prima di prendere una decisione.

La consigliera nazionale ha sottolineato di non essere contraria a questo genere di scambi, nel corso dei quali però non dovrebbero essere prese decisioni. In tal modo il Consiglio federale non sarebbe privato dell'autorità decisionale.

I partiti hanno espresso opinioni analoghe la settimana scorsa, al termine di consultazioni con l'esecutivo. Quest'ultimo - secondo le critiche dei Verdi Liberali - invece di prendere posizione sta conducendo una "consultazione improvvisata", che non esiste nemmeno a livello istituzionale.

