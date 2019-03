I Verdi svizzeri dicono un "sì" sul principio di un accordo quadro tra la Svizzera e l'UE, ma "no" su quello attualmente in consultazione.

Per i Verdi, l'accordo istituzionale negoziato non è ancora soddisfacente. Il partito ecologista "vuole soluzioni durevoli e costruttive per meglio collaborare con i nostri vicini europei", si legge in una nota odierna.

"La Svizzera deve lottare maggiormente contro il dumping fiscale al fine di ottenere dall'Ue una migliore protezione dal dumping salariale", scrivono i Verdi nella loro presa di posizione. I Verdi si aspettano dal governo "che si metta finalmente al lavoro, che chiarisca le numerose e importanti questioni in sospeso e che concluda con successo questi caotici negoziati".

