Oltre 60 deputati dei parlamenti di 14 cantoni si sono riuniti oggi a Berna in un incontro organizzato dalla Conferenza legislativa intercantonale (CLI), per avere informazioni da politici ed esperti sul prospettato accordo quadro istituzionale con l'Unione europea.

Al centro dell'incontro figurava la questione del grado di sovranità che rimarrebbe ai Cantoni nel caso dell'entrata in vigore dell'accordo e della conseguente "adozione dinamica" del diritto comunitario, e di quali provvedimenti istituzionali andrebbero presi a tutela di questa sovranità.

Né il Consiglio federale né la Conferenza dei governi cantonali (CGC) hanno finora presentato soluzioni sul "come la competenza legislativa dei parlamenti cantonali e del popolo in futuro potrebbe essere assicurata", si legge in un comunicato in cui lo scorso 7 febbraio la CLI annunciava l'incontro odierno.

"Presso i parlamentari è cresciuta la coscienza del fatto che bisogna immischiarsi" nella discussione, ha detto a Keystone-ATS la deputata ecologista zurighese Esther Guyer, presidente dell'Ufficio dell'associazione dei parlamenti cantonali, al termine della riunione. Sono state poste moltissime domande, da parte dei fautori come degli oppositori dell'accordo, ha aggiunto.

L'UDC si propone di presentare nei parlamenti di tutti i cantoni iniziative cantonali contro l'accordo, da sottoporre alle Camere federali. Anche la sezione ticinese ha già annunciato l'inoltro di un testo in tal senso.

In un progetto modello di iniziativa presentato a fine febbraio l'Unione democratica di centro argomenta tra l'altro che l'accordo quadro ridurrebbe parecchio l'autonomia di Confederazione e Cantoni, perché vieterebbe o limiterebbe molto i sussidi statali. Secondo l'UDC ciò varrebbe in particolare per le partecipazioni dello Stato a ospedali, aziende elettriche, assicurazioni degli stabili e banche cantonali. Queste ultime non potrebbero più beneficiare di una garanzia statale, afferma il partito.

