Il Partito socialista svizzero è favorevole alla conclusione di un accordo istituzionale con l'Unione europea.

Il progetto d'accordo messo in consultazione dal Consiglio federale lascia però troppe domande importanti senza risposta, a cominciare da quelle sulla protezione dei salari. Ragione per cui il partito non può pronunciarsi in modo fondato, afferma il PS in una nota diramata oggi.

Il governo - deplora - ha posto in consultazione un "documento minimalista di 30 pagine", che "non basta a rendere conto della portata e della complessità dell'accordo". Il PS gli sottoporrà dunque, nella sua risposta, una lista dettagliata di domande, che esigono risposte chiare se si vuole superare lo scoglio del referendum.

"Cruciale" è per il PS la questione dei salari. Quali minacce pesano su questi ultimi e sulle condizioni di lavoro? Come garantire l'attuale livello di protezione? Altra questione carica d'incognite sono gli aiuti statali. Che conseguenze implicherà il nuovo regime per le società di trasporti pubblici, le banche cantonali, le aziende elettriche, gli ospedali, la politica pubblica dell'alloggio o per la Posta?

