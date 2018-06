Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Dopo quasi tre decenni, Macedonia e Grecia hanno finalmente raggiunto un accordo sul nuovo nome dell'ex Paese jugoslavo, ponendo fine a una disputa che da 27 anni anni bloccava il cammino di Skopje verso l'integrazione nell'Unione europea e la Nato.

Il nuovo nome sul quale si sono accordati i due premier - il greco Alexis Tsipras e il macedone Zoran Zaev - è Repubblica della Macedonia del Nord.

"Ho una buona notizia. Poco fa con il collega macedone ci siamo accordati sul nuovo nome della ex Repubblica jugoslava di Macedonia", ha detto Tsipras ad Atene, senza tuttavia precisare il nuovo nome. I due premier hanno avuto oggi un secondo colloquio telefonico dopo il primo di ieri. A Skopje, quasi contemporaneamente, Zaev rivelava da parte sua che con Tsipras aveva raggiunto una intesa sulla denominazione 'Repubblica della Macedonia del Nord'.

"Abbiamo detto di sì a tale accordo storico per il futuro dei macedoni, per il futuro dei nostri giovani", ha detto ai giornalisti. L'accordo - è l'opinione di Zaev - garantisce l'identità nazionale e la lingua della Macedonia, oltre a spianare la strada al cammino del Paese verso l'integrazione euroatlantica, rimasta bloccata per oltre due decenni dal sistematico veto di Atene.

