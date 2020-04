Daniel Pearl, il giornalista americano ucciso in Pakistan.

Restano in carcere in Pakistan per altri tre mesi i quattro uomini ritenuti responsabili dell'omicidio del giornalista americano Daniel Pearl nel 2002.

Questo nonostante tre siano stati assolti e a uno di loro, Ahmed Omar Saeed Sheikh, sia stata commutata la pena di morte in 7 anni già scontati. Lo ha deciso il ministero dell'Interno pachistano "in attesa che venga presentato il ricorso alla Corte Suprema" contro la loro scarcerazione.

