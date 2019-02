Fare acquisti online sta diventando sempre più un'abitudine per gli svizzeri. Nel 2018 è stata comprata su Internet merce per 9,5 miliardi di franchi (+10% rispetto al 2017), riferisce uno studio dell'Associazione svizzera di vendita a distanza (ASVAD) divulgato oggi.

Stando all'inchiesta, realizzata in collaborazione con la Posta e l'istituto GfK, 7,6 miliardi sono stati spesi su piattaforme svizzere, mentre il resto è stato sborsato dai consumatori elvetici a siti stranieri.

Il settore più amato è quello dell'elettronica di uso generale (2,1 miliardi, +6,4%). Un terzo del volume totale in questo ambito è ormai venduto sul web, viene precisato in una nota.

Molto popolari anche abbigliamento e calzature, che si situano al secondo posto. In concomitanza con un calo dei prezzi, questo segmento è cresciuto del 9,6% e ha contabilizzato 1,8 miliardi.

Una delle particolarità elvetiche è la grossa quantità di cibo venduta in rete. L'anno scorso prodotti alimentari, vino e capsule di caffè hanno accumulato quasi 1 miliardo di fatturato. In sensibile progressione anche libri e CD (+12,5%). Distributori svizzeri come Orell Füssli e Exlibris hanno smerciato articoli per 270 milioni.

Un neo relativo a questa pratica è l'arrivo sul mercato della Confederazione di piccoli pacchi di merce, spesso non sottoposti all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e ai dazi doganali. Nel 2018 sono stati 33 milioni - un quinto in più in confronto all'anno precedente - di cui 23 milioni provenienti dall'Asia. Il legislatore deve agire prendendo delle misure, rileva l'ASVAD.

