Questo contenuto è stato pubblicato il 26 maggio 2018 9.37 26 maggio 2018 - 09:37

La ex segretario di Stato Usa Hillary Clinton, nel ricevere la 'Radcliffe Medal' di cui è stata insignita dall'Università di Harvard, è intervenuta lanciando un duro monito sulle minacce alla democrazia americana.

In particolare l'ex candidata presidenziale ha invitato a farsi promotori di "verità , fatti e ragione" ed ha esortato ad andare a votare e trovare altre vie per essere attivi su temi che stanno a cuore.

Hillary Clinton ha inoltre affermato che gli americani devono contrastare le "fake news" e "sostenere il giornalismo coraggioso".

La 'Radcliffe Medal' è uno dei riconoscimenti più prestigiosi dell'Università di Harvard, dedicato a personalità che "hanno un impatto trasformativo sulla società ". In particolare il riconoscimento è stato attribuito alla ex senatrice ed ex segretario di Stato per la sua leadership e il suo impegno nei diritti umani.

