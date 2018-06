Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 giugno 2018 14.48 19 giugno 2018 - 14:48

L'Esercito svizzero offre ai piloti francesi la possibilità di effettuare un addestramento all'atterraggio in un aerodromo militare alpino. Domani quattro Rafale della Marina francese saranno a Meiringen (BE) nell'ambito della loro istruzione al volo di navigazione.

Lo indica oggi in una nota il Dipartimento federale della difesa (DDPS). L'aerodromo di Meiringen è considerato impegnativo ed è quindi molto apprezzato dalle forze aeree straniere per addestramenti di questo tipo. I jet francesi arriveranno in Svizzera in provenienza da Landivisiau (Francia).

La base legale su cui si fondano queste visite è data all'Accordo tra il Consiglio federale e il Governo francese relativo alle attività comuni d'istruzione e d'addestramento delle Forze armate francesi e dell'Esercito svizzero.

Neuer Inhalt Horizontal Line