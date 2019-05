È stato uno dei personaggi più amati di Star Wars, idolo di tre generazioni: Peter Mayhew, l'attore che ha indossato i panni di Chewbecca, l'enorme peloso co-pilota di Han Solo, in cinque episodi della saga, è morto all'età di 74 anni.

Il decesso, hanno confermato i parenti, è avvenuto martedì scorso.

"La famiglia di Peter Mayhew con profondo amore e tristezza si rammarica di condividere la notizia che Peter è scomparso - ha scritto su Twitter -. Ci ha lasciato la sera del 30 aprile con la famiglia al suo fianco nella sua casa in Texas". "Ha messo il cuore e l'anima nel ruolo di Chewbecca e lo ha mostrato in ogni fotogramma dei film - ha aggiunto -. Per lui, la famiglia di Star Wars significava molto più per lui che un ruolo in un film".

Mathew, padre di tre figli, ha creato la Peter Mayhew Foundation per sostenere le persone in situazioni di crisi, ad esempio fornendo cibo e altre scorte ai bambini del Venezuela durante il loro recente percorso verso la libertà. "La sua gentilezza, generosità e cura vivranno nella Fondazione, con la moglie Angie che ne prenderà il timone come sua voce", hanno fatto sapere ancora i parenti dell'attore.

Mayhew, nato a Londra nel maggio 1944, era alto 2,21 metri, e anche quando venne sostituito nel ruolo di Chewbecca per problemi di salute, volle aiutare e dare consigli al suo successore, l'ex giocatore di basket finlandese Joonas Suotamo.

"Era il più gentile dei giganti", ha commentato Mark Hamill, che ha interpretato Luke Skywalker nella trilogia originale: "Un uomo grande con un cuore ancora più grande che non ha mai mancato di farmi sorridere, e un amico fedele che ho amato teneramente. Sono un uomo migliore solo per averlo conosciuto. Grazie Pete".

I fan di Mayhew hanno inondato i social con messaggi di affetto: c'è chi ha cercato di mimare il verso dell'enorme Chewbecca, chi lo ha ricordato con commozione, e chi gli ha chiesto di "abbracciare la principessa Leila", la cui interprete Carrie Fisher è scomparsa due anni fa.

