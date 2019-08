E' morta l'attrice americana Valerie Harper, nota soprattutto per aver interpretato il personaggio di Rhoda nella sit-com 'The Mary Tyler Moore Show', che ha segnato un'epoca nella storia della televisione e del costume negli Stati Uniti.

Erano gli anni '70 e i personaggi femminili brillanti, capaci di tenere i ritmi della scrittura veloce pensata per il piccolo schermo si imponevano in un panorama già ricco di comicità accessibile ma anche raffinata. Il personaggio di Rhoda conquistò subito la simpatia e l'affetto del pubblico dando un volto a una voce alla "ragazza della porta accanto" nella più complicata e nevrotica versione newyorchese contemporanea. Conquistò tre Emmy per tre anni consecutivi tra il 1971 e il 1973 e ottenne presto il suo proprio show, lo spin-off 'Rhoda' appunto, in onda fra il 1974 e il 1978, un personaggio che le è rimasto cucito addosso per tutta la vita.

Harper si è spenta nelle scorse ore a Los Angeles dopo una lunga battaglia contro il cancro.

