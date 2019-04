Il gigante del lavoro interinale Adecco ha nominato il tedesco Jan Gupta alla presidenza della filiale Modis, specializzata nella consulenza in ingegneria, informatica e biologia.

L'obiettivo è quello di rafforzare le attività e le sinergie con gli altri rami del gruppo.

Gupta, si legge in un comunicato odierno, vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore tecnologico, in particolare in quanto direttore finanziario della società tedesca di ingegneria Schunk Group.

Modis, che ha sede negli Stati Uniti, realizza un fatturato annuale di circa 2,4 miliardi di dollari, dà lavoro a 30'000 consulenti ed è presente in 20 Paesi.

