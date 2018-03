Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 marzo 2018 11.29 01 marzo 2018 - 11:29

Il numero uno mondiale del lavoro interinale Adecco ha registrato lo scorso anno una crescita dell'utile netto del 9% a 788 milioni di euro (899 milioni di franchi). Il fatturato è da parte sua progredito del 4%, raggiungendo i 23,7 miliardi di euro.

In borsa l'azione è però risultata sotto pressione, anche perché il 2018 è cominciato in modo debole.

Nell'esercizio concluso in dicembre la crescita organica dei ricavi è stata del 6%, mentre a livello operativo il risultato Ebita si è irrobustito del 5% a 1,15 miliardi, ha indicato oggi l'impresa.

Adecco definisce "solida" la propria performance nel 2017: la performance finanziaria è stata buona e sono stati fatti importanti progressi nell'implementazione dell'agenda strategica del gruppo, afferma il CEO Alain Dehaze, citato in un comunicato.

Un dinamismo sopra la media è stato osservato in Francia e in Italia, ma anche in altre regioni quali la penisola iberica e il Benelux (Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo), così come nei Paesi nordici.

Considerando unicamente le cifre del quarto trimestre, il fatturato è salito (su base annua) del 3% a 6,1 miliardi, con una progressione organica del 7% che raggiunge il 9% sull'importante mercato francese. La Svizzera avanza a due cifre: +11%.

La redditività operativa è però calata (Ebita -6% a 274 milioni), ciò che secondo l'azienda si spiega con i prezzi sotto pressione a causa della concorrenza. L'utile netto è invece cresciuto del 38% a 297 milioni di euro: un balzo che è da ricondurre agli effetti delle riforme fiscali in Francia e negli Stati Uniti.

I dati trimestrali diffusi oggi sono superiori alle attese degli analisti per quanto riguarda fatturato (era previsto in media a 6,0 miliardi) e utile netto (204 milioni), ma sono inferiori in relazione al risultato Ebita (307 milioni).

Come di consueto Adecco non fornisce pronostici riguardo all'esercizio in corso, limitandosi a riferire che la crescita dei proventi realizzata in gennaio e febbraio si è attestata al 5%.

Proprio questo rallentamento della crescita ha fatto storcere il naso a non pochi analisti, tanto più che vi era chi scommetteva su segnali incoraggianti. Il prospettato aumento del dividendo (+4% a 2,50) era già stato previsto e anche il programma di riacquisto di azioni per 150 milioni di euro non ha scaldato il cuore degli investitori, che sono corsi in massa a vendere il titolo: in mattinata l'azione Adecco è arrivata a perdere oltre l'8% alla borsa di Zurigo. La performance dall'inizio dell'anno è nulla.

