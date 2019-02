Utile in netto calo nel 2018 per Adecco.

Adecco, leader mondiale del lavoro temporaneo, ha vissuto un quarto trimestre 2018 problematico, dovuto al rallentamento congiunturale in Europa, che ha lasciato tracce a livello di crescita e redditività.

L'utile netto annuale si è attestato a 458 milioni di euro (520,1 milioni di franchi), in flessione del 42% su un anno.

In merito ai ricavi nel quarto trimestre, quest'ultimi si sono attestati a 6,13 miliardi di euro, in lieve progressione dell'1%, indica una nota odierna della società. La crescita organica, corretta dei giorni lavorativi, è negativa (-1%).

L'utile operativo a livello di EBITA è calato negli ultimi tre mesi dell'anno scorso del 14% a 235 milioni. Corretto degli effetti eccezionali, questo indicatore risulta in progressione del 6% a 294 milioni. Il quarto trimestre 2018 si è chiuso con una perdita netta di 112 milioni, a fronte di un utile di 297 milioni dodici mesi prima.

L'inizio del 2019 è stato difficile per Adecco. I ricavi, per il solo mese di gennaio, sono scesi del 2% su un anno. Nella nota si legge che il rallentamento dell'attività prosegue a causa della debolezza dei mercati europei.

A pesare sulla performance del gruppo sono state in particolare le turbolenze che in Germania hanno colpito l'industria automobilistica, da far risalire al Dieselgate. Adecco ha dovuto registrare una svalutazione inattesa di 270 milioni di euro, che ha condizionato le cifre del quarto trimestre.

