Il produttore tedesco di articoli sportivi Adidas apre una succursale nel canton Lucerna. Verranno quindi creati circa cento nuovi posti di lavoro. Il trasferimento in Svizzera dovrebbe avvenire gradualmente entro l'estate 2020.

Lo indica oggi una portavoce di Adidas in una nota fatta pervenire alla "Luzerner Zeitung", di cui l'agenzia Keystone-ATS possiede una copia.

Nella succursale lucernese verranno trasferite "attività di una società commerciale appartenente ad Adidas", precisa il comunicato.

Il core business riguarderà il commercio di calzature, abbigliamento, accessori e attrezzature. L'azienda si approvvigionerà, tra l'altro, da produttori a contratto, immagazzinerà le merci e le venderà a società di distribuzione appartenenti al Gruppo Adidas.

Queste attività - si legge nella nota - si trovavano in precedenza ad Amsterdam e in parte a Herzogenaurach, in Germania, dove ha sede Adidas, secondo produttore mondiale di articoli sportivi dopo Nike.

L'obiettivo del trasferimento in Svizzera è quello di raggruppare le funzioni in un'unica sede. Secondo la portavoce, la vicinanza alla sede centrale di Adidas e a importanti partner strategici, nonché l'attrattiva della sede per i dipendenti attuali e futuri sono stati determinanti per la scelta della regione di Lucerna.

