American Airlines, la più grande compagnia aerea Usa, ha annunciato che prorogherà dal 24 aprile al 5 giugno la cancellazione di 90 voli dopo che il 737 Max è stato bloccato in seguito ai due tragici incidenti in Indonesia e in Etiopia.

Un segno che il velivolo non tornerà in servizio presto. La Boeing sta lavorando per risolvere due problemi di software, tra cui il sistema anti stallo, ritenuto la probabile causa dei due incidenti.

