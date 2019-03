L'aereo della Boeing continua a far discutere

Boeing ha affermato che procederà ad un aggiornamento del software dell'intera flotta dei 737 Max 8.

L'annuncio è arrivato nella notte poche ore dopo che Fedaral Aviation Administration statunitense era intenzionata a chiedere alcuni cambiamenti riguardanti l'aereo in questione entro aprile.

Nel frattempo, Virgin Australia, la seconda aerolinea australiana dopo la Qantas, mantiene l'impegno a ricevere la consegna di 30 Boeing 737 MAX 8 quest'anno, nonostante la morte di 346 persone in due incidenti di aerei quasi nuovi di quel modello, domenica scorsa in Etiopia e lo scorso 29 ottobre in Indonesia.

La Virgin, che non ha ancora nessuno di tali modelli nella sua flotta, ha ordinato 30 dei Boeing 737 MAX 8 (per un totale stimato pari a più di 3 miliardi di euro), oltre a 10 Boeing 737MAX 10. Il primo 737 MAX 8 è atteso in novembre e sarà usato per rotte domestiche.

Il presidente della Virgin International Pilots Association, il comandante John Lyons, ha detto che l'associazione 'continua ad avere massima fiducia nel Boeing 737 e nel rigoroso addestramento che Virgin Australia assicura ai suoi piloti'. Ha aggiunto di non voler commentare sulle apparenti similarità fra i due incidenti, in Etiopia e prima in Indonesia.

La Qantas non ha in ordinazione nessuno dei Boeing, ma si prevede prenderà una decisione su nuovi aerei per la sua flotta domestica il prossimo anno.

