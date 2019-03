L'aeroporto internazionale di Hong Kong, in Cina (foto simbolica d'archivio).

La Cina ha deciso di ritirare "in via temporanea" la licenza d'idoneità al volo del Boeing 737 Max 8 a causa dei dubbi sulla sicurezza dopo i due incidenti verificatisi in meno di sei mesi costati la vita a quasi 350 persone.

"L'attuale inchiesta non ha escluso difetti di progettazione dell'aereo e Boeing sta rivedendo i relativi sistemi", spiega un comunicato della Civil Aviation Administration of China (Caac), che fa risalire lo stop a giovedì 21 marzo. La Cina fu la prima a decidere la messa a terra dei B737 Max all'indomani del disastro dell'Ethiopian Airlines.

