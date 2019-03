La Cina ha deciso di ritirare "in via temporanea" la licenza d'idoneità al volo al Boeing 737 Max 8 a causa dei dubbi sulla sicurezza dopo i due incidenti in meno di sei mesi costati la vita a quasi 350 persone.

"L'attuale inchiesta non ha escluso difetti di progettazione dell'aereo e Boeing sta rivedendo i relativi sistemi", spiega un comunicato della Civil Aviation Administration of China (Caac), che fa risalire lo stop a giovedì 21 marzo. La Cina fu la prima a decidere la messa a terra dei B737 Max all'indomani del disastro dell'Ethiopian Airlines.

L'Authority cinese sul trasporto civile ha inviato alcuni esperti per partecipare all'inchiesta avviata dopo l'incidente del 10 marzo di Ethiopian Airlines puntando a esaminare l'idoneità al volo dell'aereo, a partire dalle alterazioni del design.

A tal proposito, le applicazioni per richiedere i certificati di idoneità riprenderanno non appena il velivolo avrà soddisfatto tutti i requisiti sulla sicurezza.

"Considerando che i due incidenti (il primo a ottobre della Lion Air costò la vita a 189 persone) si sono verificati quando i Boeing 737 Max 8 freschi di consegna sono andati giù pochi minuti dopo il decollo, essi presentano un certo grado di similitudine", si legge ancora nella nota diffusa dai media cinesi.

