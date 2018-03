Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 febbraio 2018 11.11 12 febbraio 2018 - 11:11

Il ministro dei trasporti russo Maxim Sokolov ha confermato che la seconda scatola nera dell'AN-148 precipitato ieri vicino a Mosca è stata ritrovata.

"I colleghi della IAC mi hanno detto che è stato trovato un altro registratore, quello dei dati di volo", ha detto Sokolov citato dalla Tass.

Intanto la Saratov Airlines ha deciso di sospendere i velivoli Antonov AN-148 in attesa dei risultati dell'indagine sulle cause dell'incidente di eri. Così la compagnia aerea in una nota, citata da Interfax.

"La direzione di Saratov Airlines ha deciso di sospendere temporaneamente i voli degli AN-148: ci scusiamo per le imminenti modifiche al programma di volo", ha detto la compagnia aerea. La Saratov Airlines possiede nella flotta sei aerei AN-148.

Le ricerche dei corpi delle vittime del disastro aereo - che ha provocato 71 morti - potrebbero durare una settimana: lo hanno reso noto le autorità russe, secondo quanto riporta Radio Free Europe.

"Sul posto si lavora 24 ore al giorno", ha detto stamani il ministro delle Emergenze, Vladimir Puchkov, sottolineando che le operazioni sono ostacolate dalle forti nevicate.

Finora, solo due dei 71 corpi sono stati recuperati, ha reso noto il ministero delle Emergenze, aggiungendo che una delle due scatole nere che si trovavano a bordo dell'aereo è stata trovata.

