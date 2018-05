Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

19 maggio 2018 - 22:11

Una delle scatole nere dell'aereo caduto ieri dopo il suo decollo dall'aeroporto dell'Avana è stata ritrovata "in buone condizioni", ha detto oggi il ministro cubano dei Trasporti, Adel Yzquierdo.

In un intervento alla tv pubblica dell'isola, Yzquierdo ha detto che i responsabili dell'inchiesta sul disastro aereo, nel quale sono morte oltre 100 persone, in maggioranza cubani, "continuano a lavorare intensamente" nel luogo dell'incidente, a circa 13 kilometri dal centro della capitale.

"Una delle scatole nere è già nelle nostre mani, in buone condizioni, ben conservata, e l'altra la dovremmo trovare nelle prossime ore, per consegnarla alla commissione d'inchiesta che si sta occupando di stabilire le cause dell'incidente", ha precisato il ministro.

