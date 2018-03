Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 febbraio 2018 11.45 12 febbraio 2018 - 11:45

Il nome di uno svizzero si trova sulla lista passeggeri dell'aereo della Saratov Airlines schiantatosi ieri poco dopo il decollo dallo scalo moscovita di Domodedovo.

L'informazione, divulgata inizialmente dall'agenzia di stampa russa Interfax, è stata confermata oggi all'ats dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

L'identità del cittadino elvetico è al momento ancora sconosciuta. In base a ricerche del "Blick" si tratta di un 46enne sciaffusano in viaggio di lavoro in Russia per conto di una società elvetica quotata in borsa. Il giornale zurighese ha anche raccolto una dichiarazione del Ceo.

Secondo il ministro russo delle emergenze, due stranieri sedevano a bordo del velivolo: l'altro sarebbe un azero. Un portavoce del municipio di Orsk, dove l'aereo avrebbe dovuto atterrare, ha confermato che uno svizzero figura fra le vittime. Sembrerebbe che questi si stesse recando nella città negli Urali per il lancio di una nuova unità di una raffineria locale.

Il DFAE ha precisato che la rappresentanza della Confederazione a Mosca è in contatto con le autorità russe sul posto. Il ministro degli esteri Ignazio Cassis ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia della vittima, così come a tutte quelle toccate dalla tragedia.

Nessuna delle 71 persone a bordo dell'Antonov (65 passeggeri e sei membri dell'equipaggio) è sopravvissuta alla sciagura aerea.

