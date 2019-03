Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines si è schiantato stamani alle 08.44 locali (le 06.44 in Svizzera), sei minuti dopo il decollo da Addis Abeba ad una cinquantina di chilometri a sud della capitale etiope.

Lo ha comunicato la compagnia aerea, citata dalla BBC, secondo cui a bordo c'erano 149 passeggeri ed 8 membri dell'equipaggio.

"Al momento le operazioni di ricerca e di soccorso sono nel vivo e non abbiamo informazioni confermate di superstiti o di possibili cause dell'incidente", afferma una nota diffuso da Ethiopian Airlines.

"Membri dello staff di Ethiopian Airlines - si legge ancora nel comunicato - saranno inviati sul luogo dell'incidente e faranno il possibile per aiutare gli addetti all'emergenza". La compagnia aerea informa che a breve sarà disponibile una linea telefonica dedicata per parenti e amici che necessitino informazioni sui passeggeri a bordo dell'aereo.

Ethiopian Airlines gode di una buona reputazione in termini di sicurezza, una delle migliori in Africa, sebbene nel 2010 - come ricorda la BBC - un suo aereo precipitò nel Mar Mediterraneo dopo il decollo da Beirut, in Libano. Nell'incidente morirono 90 persone.

