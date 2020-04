L'indisciplina dell'attore non è piaciuta ai controllori.

Harrison Ford fa l'indisciplinato in un piccolo aeroporto nella zona di Los Angeles e manda su tutte le furie la torre di controllo.

Secondo quanto scrive Tmz, l'attore, 77 anni, era appena atterrato all'aeroporto di Hawthorne ed è passato dalla pista al rullaggio ignorando l'ordine di fermarsi di un operatore. Si è trovato così nelle vicinanze di un altro aereo che stava praticando delle manovre di emergenza.

"Può attendere? Traffico in pista", dice la torre di controllo. Ford invece ha accelerato attraversando la pista. Si è poi scusato dicendo di aver sentito l'esatto opposto di quanto richiesto. Anche se non c'è stato pericolo di collisione, l'incidente è ora sotto indagine.

Non è la prima volta che l'attore si trova in situazioni di pericolo con il suo aereo. L'anno scorso è atterrato su una pista sbagliata in un altro aeroporto di Los Angeles.

