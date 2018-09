Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

20 settembre 2018

Il capo dell'aviazione israeliana, generale Amikam Norkin, andrà oggi a Mosca per dare alle autorità tutte le informazioni in suo possesso sull'abbattimento dell'aereo russo avvenuto il 17 settembre ad opera della contraerea siriana durante un'incursione israeliana.

Il comandante e la sua delegazione - precisa il portavoce militare - presenteranno i risultati dell'inchiesta condotta in Israele, assieme con aggiornamenti ''sui continui tentativi dell'Iran di trasferire armi strategiche all'organizzazione terroristica Hezbollah''.

In questo modo il premier Benyamin Netanyahu cerca di circoscrivere quella che la stampa locale descrive come ''la crisi più grave fra Gerusalemme e Mosca negli ultimi tre anni'', ossia dall'inizio dell'intervento militare russo in Siria.

