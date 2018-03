Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

16 marzo 2014

L'ombra dell'11 settembre si allunga sulla vicenda del'aereo malese scomparso. Secondo il Sunday Telegraph, le autorità malesi stanno investigando sulle dichiarazioni fatte in tribunale a New York, e già comparse sulla stampa, da Sajid Badat, un cittadino britannico condannato nel 2005 in Gran Bretagna per terrorismo, che ha affermato di aver consegnato in Afghanistan una scarpa esplosiva ad un gruppo di malesi - uno dei quali era un pilota - che volevano far saltare la porta della cabina di pilotaggio di un aereo e prendere il controllo del velivolo.

Gli esperti di sicurezza, citati dal domenicale, affermano che Badat è una fonte credibile e che un'operazione del genere pur richiedendo una lunga preparazione e addestramento, è fattibile.

"È chiaro che si tratti di un dirottamento - ha detto Anthony Glees dell'Università di Buckingham - la prova che l'aereo sia tornato verso la Malaysia significa che può essere stato un complotto ordito da gruppi islamici malesi per far schiantare il velivolo contro un edificio di Kuala Lumpur".

