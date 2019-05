L'aeroporto di Belp ha problemi che ricordano quelli dello scalo di Lugano e anche a Berna il cantone sta pensando di intervenire con un massiccio aiuto. Ma non manca l'opposizione.

Operando un cambio di strategia, il Consiglio di Stato bernese ha ieri mandato in consultazione una legge volta ad aumentare in modo notevole la partecipazione dello stato nella Flughafen Bern AG, la società di gestione dell'aerodromo duramente colpito dal fallimento, nel 2018, della compagnia regionale SkyWork Airlines.

Oggi il cantone è azionista per il 2%: la quota potrebbe salire a circa il 30%, con un'iniezione supplementare di 5,7 milioni di franchi su un totale di fondi di circa 20 milioni. L'ente pubblico parteciperebbe inoltre ogni anno ai costi di sicurezza con un contributo di 1-2 milioni di franchi.

"L'aeroporto rappresenta un importante fattore economico", ha affermato il consigliere di stato Christoph Ammann. Genera un valore aggiunto di oltre 100 milioni ed è anche importante per i voli della Confederazione, per la Rega e per l'aviazione d'affari, viene argomentato.

Diversi partiti hanno già preso posizione sulla proposta: l'UDC la approva, perché a suo avviso un'offerta aerea è necessaria a una capitale, tanto quanto quella automobilistica e quella ferroviaria. Il PS è diviso, preso fra i due fuochi degli interrogativi ambientali e della salvaguardia dei posti di lavoro.

La reazione più virulenta è però giunta dai Verdi, che per bocca del loro copresidente cantonale Jan Remund non esitano a parlare di una "follia", nell'ambito dell'attuale dibattito sulla protezione del clima.

