L'aeroporto di Francoforte è stato chiuso per un drone in pista.

L'aeroporto di Francoforte è stato chiuso per un'ora in seguito all'avvistamento di un drone sulla parte sud dello scalo, provocando disagi e ritardi alla circolazione aerea nel tardo pomeriggio di oggi. Lo riferisce un portavoce dell'aeroporto.

Sull'account Twitter del maggiore aeroporto tedesco si è parlato inizialmente dell'avvistamento di due droni, più tardi si è avuta la conferma di uno solo. L'apparecchio non è stato rintracciato dalle forze di polizia.

Nei mesi scorsi più volte gli aeroporti internazionali sono stati bloccati in seguito all'avvistamento di droni, come è successo negli scali londinesi di Heatrow e Gatwick. Solo nel 2018 l'autorità tedesca per la sicurezza dei voli ha registrato 158 casi di voli regolari ostacolati da droni, l'80% in più rispetto all'anno precedente.

Neuer Inhalt Horizontal Line