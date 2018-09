Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 settembre 2018 9.56 14 settembre 2018 - 09:56

Aevis Victoria - holding friburghese a cui fanno capo cliniche private, anche luganesi, nonché hotel di lusso - è scivolata nelle cifre rosse nel primo semestre a causa di effetti straordinari.

Il gruppo ha subito una perdita di 2 milioni di franchi, contro l'utile di 12 milioni dello stesso periodo del 2017. Il giro d'affari netto, vale a dire senza gli onorari medici, si è attestato a 281 milioni di franchi (+5%).

In un comunicato odierno la dirigenza spiega il calo della redditività con diversi fattori che hanno interessato la sua filiale Swiss Medical Network, che vanno da un ammortamento unico - imposto da una sentenza del Tribunale federale - a una riduzione retroattiva delle tariffe Tarmed ambulatoriali per gli esercizi 2014-2017.

Swiss Medical Network - che ha anche due strutture in Ticino, Ars Medica di Gravesano e Sant'Anna di Sorengo - continua peraltro a crescere: oggi Aevis Victoria ha fatto sapere che la rete di cliniche private rileva, con effetto retroattivo al 30 giugno, i Medgate Health Center di Zurigo e Soletta. La settimana scorsa era stata annunciata l'acquisizione del reparto chirurgico della clinica bernese Siloah, per il primo ottobre.

Le due operazioni dovrebbero contribuire al fatturato con circa 30 milioni all'anno, spiegano i vertici. Sono inoltre in corso negoziazioni per ulteriori acquisti nella Svizzera tedesca e romanda.

Le novità odierne non hanno messo in movimento il titolo in borsa. Dall'inizio dell'anno l'azione Aevis Victoria presenta una performance del +8%.

