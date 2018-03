Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 febbraio 2018 11.15 22 febbraio 2018 - 11:15

Il 2017 è stato un anno più tranquillo per quanto riguarda la pressione migratoria alle frontiere elvetiche, specie nel Ticino e in Vallese.

Rispetto ai 48'838 soggiorni illegali del 2016, l'anno scorso l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha registrato 27'300 presenze irregolari sul territorio elvetico.

L'AFD spiega questa flessione con gli sviluppi nel bacino del mediterraneo: nel 2017, i migranti che hanno scelto questa rotta per giungere in Europa è stato nettamente inferiore a quello del 2016 - un anno record detto per inciso - ciò che "si è ripercosso in particolare sugli arrivi in Ticino e in Vallese".

Sempre secondo i dati diffusi oggi, dal 2016 al 2017 è diminuito il numero di persone consegnate alle autorità estere da parte del Corpo delle guardie di confine, passato da 26'267 a 17'526. In lieve aumento le persone fermate per sospetta attività di passatori: da 303 del 2016 a 344 l'anno seguente.

Oltre ai migranti, le guardie di confine hanno fermato nel 2017 complessivamente 25'777 persone ricercate (2016: 22'104), di cui 9295 segnalate per l'arresto. 1958 i documenti falsificati e 4263 le armi vietate sequestrate.

Sul fronte degli stupefacenti, nell'anno in rassegna sono stati sequestrati 32 kg di eroina (2016: 62 kg) e 118 kg di cocaina (2016: 103). In forte aumento i sequestri di hashish e marijuana: 1'626 kg (2016: 455 kg) e khat (4'658 kg nel 2017; 2016: 674 kg).

Oltre a contrastare il traffico di stupefacenti, l'AFD si occupa anche di impedire il commercio illegale di farmaci. Nel 2017 sono stati notificati a Swissmedic 1'060 invii (2016: 1'028). I prodotti finiti maggiormente nella rete dei doganieri sono farmaci per l'erezione (59%, leggi viagra ed altri prodotti simili) e per il 16% prodotti importanti soggetti a ricetta medica. Il 44,5% dei medicinali sequestrati proveniva dall'India.

Nell'ambito del traffico pesante, la dogana è intervenuta in 32'967 casi a causa di lacune riscontrate a livello di sicurezza degli autocarri oppure di conducenti non idonei alla guida o che non hanno rispettato i periodi di riposo prescritti.

Ogni anno l'AFD riscuote circa un terzo delle entrate della Confederazione. I 22,482 miliardi di franchi (2016: 21,958 mia.) provengono principalmente dall'imposta sul valore aggiunto, dall'imposta sugli oli minerali, dall'imposta sul tabacco, dalla tassa sul traffico pesante, dai dazi all'importazione e dall'imposta sulla birra. Con 10,513 miliardi di franchi (2016: 10,134 mia.) l'imposta sul valore aggiunto rappresenta quasi la metà delle entrate.

Neuer Inhalt Horizontal Line