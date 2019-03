Evoluzione contrastata degli affitti in febbraio.

Gli affitti proposti nel mese di febbraio in Svizzera sono aumentati secondo il portale immobiliare homegate.ch, mentre sono diminuiti per il suo concorrente ImmoScout24.

In base al barometro elaborato da homegate.ch e dalla Banca cantonale di Zurigo (ZKB) pubblicato oggi i prezzi sono progrediti il mese scorso dello 0,1%, mentre non sono mutati su base annua.

Al contrario stando all'indice Swiss Real Estate Offer Index - calcolato da ImmoScout24 insieme alla società di consulenza immobiliare IAZI/CIFI e pubblicato a sua volta questa mattina - i prezzi delle pigioni prposte in febbraio sono scesi dello 0,5% e sono in calo dell'1,7% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Secondo Swiss Real Estate Offer Index, in Ticino si registra un leggero aumento degli affitti (+0,3%).

