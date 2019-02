Il momento rimane favorevole per chi cerca un alloggio in affitto. Immagine d'archivio.

Il momento rimane favorevole per chi cerca un alloggio in affitto: in gennaio le pigioni degli appartamenti offerti in locazione sono calati nell'arco dei dodici mesi dell'1,3% in Svizzera. Ancora più marcato è stato l'arretramento in Ticino, pari al 4,1%.

Stando all'indice "Swiss Real Estate Offer Index" calcolato da ImmoScout24 insieme alla società di consulenza IAZI, nel cantone italofono il prezzo medio annuo per metro quadrato - si parla di appartamenti nuovi o nuovamente affittati - richiesto in gennaio era di 228 franchi.

Il dato rimane inferiore a quelli registrati nella Svizzera nord-occidentale (245), Svizzera centrale (261 franchi), Lemano (298) e Zurigo (311), è uguale a quello osservato nell'Espace Mittelland (228), mentre è superiore al valore della Svizzera orientale (221) . La media elvetica è di 258 franchi. Su base mensile le pigioni non hanno subito variazioni a livello nazionale, mentre sono aumentate dell'1,5% in Ticino.

Secondo Martin Waeber, direttore di ImmoScout24, in molte località a causa della forte attività di costruzione negli ultimi anni l'offerta di spazi abitativi supera la domanda.

