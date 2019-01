Affitti: nel 2018 calo pigioni appartamenti in nuova locazione

Per chi ha cercato un appartamento in affitto il 2018 è stato un anno complessivamente favorevole (foto simbolica d'archivio).

Per chi ha cercato un appartamento in affitto il 2018 è stato un anno complessivamente favorevole: le pigioni degli appartamenti offerti in locazione sono calati nell'arco dei dodici mesi dello 0,5%.

Stando all'indice "Swiss Real Estate Offer Index" calcolato da ImmoScout24 insieme alla società di consulenza IAZI e pubblicato oggi l'evoluzione del prezzo degli affitti è stata chiara: nella prima parte dell'anno vi è stato un aumento costante, con un picco in luglio, quando per una superficie di 100 metri quadrati venivano richiesti 2210 franchi al mese, mentre nel secondo semestre si è assito a un calo. A fine dicembre lo stesso spazio era affittato a 2150 franchi.

Stando ai calcoli degli specialisti dell'azienda con sede a Flamatt (FR) il costo medio al metro quadrato a fine del mese scorso si è attestato a 258 franchi, con una flessione dello 0,6% rispetto a novembre e dello 0,5% su base annua.

Come sempre accade non mancano comunque le differenze regionali. In Ticino il prezzo richiesto - si parla di appartamenti nuovi o nuovamente affittati - era di 226 franchi, lo 0,1% in meno di novembre e l'1,3% meno dello stesso mese del 2018. Un'evoluzione annua negativa viene palesata anche dalla regione del Lemano (-1,4% a 295 franchi), mentre una progressione è osservata nella regione già oggi più cara, vale a dire Zurigo (+0,7% a 315 franchi), e nella Svizzera centrale (+2,3% a 265 franchi). I Grigioni sono inseriti nella Svizzera orientale (+0,6% a 220 franchi).

