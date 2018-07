Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 luglio 2018 10.07 04 luglio 2018 - 10:07

Buone notizie per chi cerca un appartamento in affitto in Ticino.

Chi cerca un appartamento in affitto in Ticino potrebbe pagare meno che nel recente passato: come in maggio, anche in giugno il costo degli alloggi si è infatti confermato in sensibile calo, mentre a livello nazionale la contrazione è stata lieve.

Le pigioni degli appartamenti nuovi o nuovamente affittati in Svizzera sono scese dello 0,18% su base mensile, a fronte di una contrazione dello 0,26% sull'arco di un anno. Il relativo indice calcolato dal portale di annunci immobiliari homegate.ch in collaborazione con la Banca cantonale di Zurigo (ZKB) si è attestato a 113,3 punti.

Il Ticino si mette in evidenza per una flessione mensile dello 0,47% (indice a 105,5 punti), seconda solo a quella osservata nella zona di Turgovia (-0,53%), e soprattutto per una diminuzione dell'1,95% su base annua, che non ha assolutamente eguali altrove. Valori negativi meno marcati, nel confronto sui dodici mesi, vengono palesati da Turgovia (-1,15%), Ginevra/Vaud (-0,88%), Argovia (-0,73%) e San Gallo (-0,45%). In progressione per contro Basilea (+0,09%), Lucerna (+0,17%), Soletta (+0,27%), Berna (+0,36%) e Zurigo (+0,68%).

Neuer Inhalt Horizontal Line