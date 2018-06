Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

C'è un nesso diretto tra crisi dei giornali locali e partecipazione alle votazioni comunali: se i piccoli media scompaiono, l'affluenza alle urne risulta infatti in flessione.

Secondo uno studio dell'Università di Zurigo, sempre più giornali svizzeri tendono ad unirsi in un inarrestabile processo di concentrazione, mentre scende di pari passo il numero delle testate regionali e locali indipendenti, che peraltro vengono minacciate dalle pubblicazioni gratuite.

Il trend al ribasso si è fatto sentire sull'affluenza, che nei comuni zurighesi, afferma lo studio, è scesa dagli anni Settanta ad oggi dal 70% circa al 37%. I potenziali votanti, affermano i ricercatori, meno sono informati sull'attualità locale e più tendono a disertare le urne.

Poche le speranze che il ruolo della stampa locale venga ripreso dai portali online: "nessuno ha finora trovato una soluzione per far soldi" in questo segmento di mercato. Lo studio ha esaminato 480 comuni di sei regioni urbane, tra cui Lugano, per un totale di 3 milioni di abitanti.

