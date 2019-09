Almeno due persone sono morte in diversi attentati in Afghanistan, dove si sta votando per le elezioni presidenziali

Almeno due persone sono morte in diversi attentati in Afghanistan, dove si sta votando per le elezioni presidenziali e dove i talebani hanno promesso di colpire per cercare di impedirle.

Lo riportano alcuni media internazionali. Un'esplosione a un seggio nel distretto di Sorkh Rod, nella provincia orientale di Nangarhar, ha fatto un morto, mentre un osservatore è stato ucciso da un razzo a Kunduz, nel nord. Almeno 15 feriti per una bomba in un seggio a Kandahar.

