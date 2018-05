Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

30 maggio 2018 - 14:03

L'attacco di oggi di un commando armato al nuovo edificio del ministero dell'interno a Kabul è terminato dopo quasi due ore di scontri con un bilancio di undici morti, di cui dieci assalitori e un agente di polizia. Lo ha reso noto il portavoce Najib Danish.

Al riguardo Danish ha assicurato che la situazione è sotto controllo e che è in corso un rastrellamento per verificare che non vi siano più militanti armati. Lo stesso portavoce ha confermato che il commando vestiva uniformi militari.

Danish ha indicato che l'attacco è cominciato verso le 12.15 locali con l'esplosione di un'autobomba di fronte all'ingresso principale del ministero, un edificio che è utilizzato da appena un anno e che si trova sulla strada che porta all'aeroporto di Kabul.

