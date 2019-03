Ventitré soldati afghani sono stati uccisi in un attacco rivendicato dai Talebani che hanno cercato di impadronirsi di una base militare nel sud del Paese. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Kabul citato dal sito della Bbc in persiano.

Altri 16 soldati sono rimasti feriti nell'attacco, cominciato la scorsa notte e continuato fino al tramonto di oggi.

L'attacco è stato compiuto contro la base di Shorab, nella provincia di Helmand, una delle più grandi nel Paese. Nei combattimenti, secondo l'ufficio del governatore della provincia, sono rimasti uccisi anche 20 miliziani talebani.

Scontri tra i talebani e truppe governative non sono diminuiti anche se rappresentanti degli Usa e degli insorti sono impegnati in colloqui in Qatar per cercare una soluzione alla lunga guerra in Afghanistan.

