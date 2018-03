Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

22 febbraio 2018

I talebani hanno attaccato la notte scorsa un posto di blocco nella provincia sud-orientale afghana di Ghazni, causando la morte di almeno otto agenti della polizia locale (Alp).

Il portavoce del governo provinciale, Arif Noori, ha precisato che l'attacco è stato sferrato contro una postazione tenuta dagli agenti della Alp nel distretto di Rabat. I rinforzi inviati dal governo non sono giunti in tempo per evitare l'alto numero di vittime.

L'operazione è stata rivendicata dal portavoce dell'Emirato islamico dell'Afghanistan, Zabihullah Mujahid, per il quale gli agenti uccisi sarebbero in realtà nove, mentre uno sarebbe stato fatto prigioniero.

