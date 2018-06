Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

16 giugno 2018

Il presidente afghano Ashraf Ghani ha esteso il cessate il fuoco del governo, ma intanto almeno 20 persone sono morte in un attacco suicida contro un gruppo di talebani e funzionari governativi a Nangarhar, nell'est del paese.

Venti persone sono morte in un attacco suicida contro un gruppo di talebani e funzionari governativi a Nangarhar, nell'est dell'Afghanistan. Tra le vittime anche alcuni civili.

L'attentato è stato compiuto da un uomo a piedi, ha detto alla BBC il portavoce della provincia di Nangarhar, Attaullah Khogyani.

Il presidente Ashraf Ghani ha esteso il cessate il fuoco del governo e ha invitato i talebani a fare lo stesso mentre il governo ha anche rilasciato alcuni militanti talebani dal carcere.

Ghani ha dichiarato di sperare che il cessate il fuoco per l'Eid (Eid al-Fitr che segna la fine del Ramadan) porti a una pace più duratura.

In un discorso televisivo, Ghani ha detto che i talebani potrebbero ora ricevere assistenza governativa come normali cittadini ma non ha menzionato l'attacco nella città orientale di Nangarhar.

