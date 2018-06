Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 giugno 2018 21.01 09 giugno 2018 - 21:01

Violenti scontri sono avvenuti nelle ultime ore in quattro province dell'Afghanistan, con almeno 65 morti, prima dell'entrata in vigore della tregua annunciata in occasione della festività di Eid, che segna la fine del Ramadan, dal governo di Kabul e dai talebani.

Da segnalare tuttavia che in serata nella capitale gruppi di giovani sono scesi in strada con striscioni di elogi sia per il presidente Ashraf Ghani sia per il leader dei talebani, Hibatullah Akhundzada.

Secondo fonti della sicurezza afghana almeno 65 membri di esercito e polizia e decine di militanti talebani sono morti in combattimenti avvenuti in Kandahar, Herat, Kunduz e Sar-e-Pul.

Intanto nella capitale afghana gruppi di persone si sono mobilitati per salutare il duplice annuncio di tregua. Intizar Khadi, autorevole analista politico afghano, ha sottolineato su twitter, allegando alcune foto, "i felici momenti registrati di fronte alla Istiqlal School di Kabul per salutare il cessate il fuoco annunciato dal governo afghano e dai talebani".

