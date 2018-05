Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 maggio 2018 16.56 19 maggio 2018 - 16:56

Le forze di sicurezza afghane sono impegnate in scontri con i talebani "in almeno 15 province", sulle 34 di cui conta il Paese. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa, Tariq Shah Bahrami.

In visita a Farah City, il capoluogo della omonima provincia attaccato all'inizio della settimana dagli insorti, Bahrami ha sostenuto anche che "il vero scontro qui non è per il controllo della città, ma per le risorse idriche della provincia di cui ha bisogno il vicino Iran".

Il ministro ha visitato la città in compagnia del collega dell'Interno Wais Ahmad Baramak, del capo dei servizi di intelligence (NDS) Massom Stanikzai e del comandante delle forze statunitensi e della NATO in Afghanistan generale John Nicholson.

Quest'ultimo ha dichiarato che "Farah City non è caduta e non cadrà". Ed ha aggiunto che "i talebani hanno solo portato sofferenze alla gente di Farah attaccando la città". Il generale americano ha infine rinnovato un invito ai talebani ad "accettare l'offerta di pace del presidente Ashraf Ghani".

