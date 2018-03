Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Cinque militari della Marina Reale britannica sono stati accusati di omicidio "in relazione ad un incidente avvenuto in Afghanistan nel 2011". Lo riferisce la Bbc, secondo cui si tratta del primo caso di soldati britannici arrestati e accusati in Afghanistan.

Nove marine sono stati arrestati in tutto, ma quattro sono stati rilasciati. Le accuse riguardano un episodio avvenuto in Helmand: secondo il ministero della Difesa i militari hanno "affrontato e ucciso un insorto, nessun civile è rimasto coinvolto nell'incidente".

