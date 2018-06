Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 giugno 2018 9.11 26 giugno 2018 - 09:11

Almeno otto persone sono morte ed altre quattro sono rimaste ferite ieri sera nella provincia orientale afghana di Kunar nell'attacco di un kamikaze ad un check-point della Polizia locale afghana (Alp). Lo riferisce Tolo tivù di Kabul.

Fonti dell'amministrazione locale hanno indicato che l'attentatore suicida ha attivato l'esplosivo che indossava vicino ad una postazione della Alp, diversa dalla Polizia nazionale afghana (Anp) e organizzata su base etnica, nel distretto di Sawkai.

Sulla base delle informazioni disponibili non è chiaro quanti agenti e quanti civili siano deceduti nell'attentato, che per il momento non è stato rivendicato.

