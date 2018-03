Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Almeno sette persone sono morte oggi ed altre otto sono rimaste ferite nell'attacco di un kamikaze a Kabul vicino al mausoleo in cui è sepolto il leader sciita di etnìa Hazara, Abdul Mosalai Mazari.

Il ministero dell'Interno ha reso noto che l'attentato è avvenuto allorché all'esterno del mausoleo si era radunata una folla di per commemorare la morte di Mazari, avvenuta 20 anni fa per mano dei talebani sunniti al potere in quell'epoca in Afghanistan.

Per il momento nessun gruppo ha rivendicato l'attentato, ma negli ultimi due anni simili attacchi sono stati condotti dall'Isis.

