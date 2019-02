Secondo il rappresentante speciale russo Zamir Kabulov il processo di riconciliazione nazionale in Afghanistan spazzerà via l'Isis (foto d'archivio)

Il processo di riconciliazione nazionale in Afghanistan spazzerà via l'Isis. Lo ha detto il rappresentante speciale presidenziale russo per l'Afghanistan, Zamir Kabulov.

"Quando Kabul e i talebani troveranno un accordo sulla pace non dovranno più combattere tra loro e saranno in grado di combattere con l'Isis ed eliminare questa organizzazione terroristica", ha detto Kabulov.

Gli Stati Uniti non stanno combattendo l'Isis in Afghanistan e "praticamente nulla cambierà" dopo che le forze americane se ne andranno, ha aggiunto, citato dalla Tass.

E tempo di revocare le sanzioni contro i talebani, ha aggiunto il rappresentante speciale presidenziale russo per l'Afghanistan. "Siamo sostanzialmente pronti, ma è necessario un consenso: ci sono 15 membri nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e cinque membri permanenti: se siamo d'accordo, è evidentemente il momento giusto", ha detto Kabulov, citato da Interfax.

